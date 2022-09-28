'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı anlar kamerada



Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da otomobil sürücüsü, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı kişinin kullandığı cipe pompalı tüfekle ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 DHF 10 plakalı cipin sürücüsü ile 01 AHS 676 plakalı otomobilin sürücüsü 'yol verme' nedeniyle tartışmaya başladı. Cip sürücüsünün sopayla saldırdığı otomobil sürücüsü, bagajından pompalı tüfek çıkardı. Bunun üzerine cipin sürücüsü aracına binip hızla kaçmaya başladı. Elinde pompalı tüfek olan kişi ise sürücüsünün hızla olay yerinden uzaklaştığı cipe cadde ortasında ateş açtı. O anlar ise otobüsteki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-09-28 18:33:21



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