'Yol verme' tartışmasında tüfekle cipe ateş açtığı anlar kamerada (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



3 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

Adana'da, 'yol verme' nedeniyle tartıştığı kişinin kullandığı cipe pompalı tüfekle ateş açan Bilal Can E. (22) ile yanındaki Enes Ş. (22) ve M.E.E. (17), bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından, olaydan yaklaşık 1 saat sonra merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bir sokakta otomobilde yakaladı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)Gülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGENYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)

2022-09-28 22:01:42



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.