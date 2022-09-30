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Kötü koku ihbarıyla gidildi, 'çöp ev' çıktı

DHA

Kötü koku ihbarıyla gidildi, 'çöp ev' çıktı


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)ADANA'da polis ekiplerinin, kötü koku şikayeti üzerine gittiği adres, 'çöp ev' çıktı. Belediye ekiplerince çöpler temizlenirken, evdeki hayvanlar da korumaya alındı.
Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi´ndeki Arzu Ö.´ye ait evden kötü kokular geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. Apartmana gelen ekipler, kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Arzu Ö.'ye de ulaşamayan ekipler, çilingire kapının dairesini açtırarak içeri girdi. Evde kilolarca çöp olduğunu gören ekipler, durumu belediyeye bildirdi. Kedi ve köpeklerin de olduğu ev, yetkililer tarafından temizlenip, ilaçlandı. Hayvanlar ise korumaya alındı. 
Arzu Ö.'nün üst kat komşusu, "Herkes uyurken, apartmanın önündeki büyük torbaları evine götürdüğünü görüyordum. Şikayetçi olduk ancak içeri girilmesine izin vermedi. Bir süredir de görmüyoruz kendisini. Yalnız yaşıyordu. Sokakta bulduğu hayvanları da evine götürüyordu. Bu durum, yıllardır devam ediyor" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-09-30 12:04:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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