Balkon demirlerine çıkan annelerinin atlamaması için bacağına sarıldılar



Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA'da kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 3 çocuğunun gözü önünde balkon korkuluklarına çıkarak, atlamaya kalkıştı. Çocuklar, annelerini bacağına sarılarak engellemeye çalışırken, o anları çevredeki bir kişi cep telefonuyla kaydetti.

Olay, Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi´nde meydana geldi. Sabah saatlerinde 12 katlı bir apartmanın 10´uncu katında oturan kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 3 çocuğun gözü önünde balkon demirlerinden sarkıp, atlamaya kalkıştı. Çocuklarının ise komşular tarafından 'Anne yeter' diye bağırdığı duyuldu. Çocuklar daha sonra annelerini engellemek için bacaklarına sarıldı. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre vücudunun yarısını korkuluklardan sarkıtan kadın, evdeki başka bir kişi tarafından ikna edilerek, indirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-09-30 12:26:26



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