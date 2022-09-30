Organize suç örgütlerine 'Müsilaj-2 Operasyonu' (2)

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ADANA'DA 12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 20 ilde başlatılan 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında; Adana'da 'silah ve mühimmat kaçakçılığı' yaptıkları öne sürülen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)Gökhan KESKİNCİ-Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ

2022-09-30 13:26:54



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