Galatasaray kafilesi, Adana´da coşkuyla karşılandı

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Can ÇELİK Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 8´inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray kafilesi, Adana´ya geldi. Sarı kırmızılı ekibi, havaalanında taraftarları coşkuyla karşıladı

Ligde son olarak sahasında ağırladıkları Arabam.com Konyaspor´u 2-1 yenen Galatasaray, yarın oynayacağı Adana Demirspor maçı için kente geldi. Sarı kırmızılı ekibi, saatler öncesinden Adana Şakirpaşa Havalimanı´na gelen taraftarlar coşkuyla karşıladı. Uzun süre tezahürat yapan taraftarlar, futbolcuları görünce sevgi gösterisinde bulundu. Karşılamanın ardından Galatasaray kafilesi havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele gitti. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Taraftarların karşılamasından detaylar

Futbolcuların otobüse binmesi

Otobüsün havalimanından ayrılması

DHA-Spor Türkiye-Adana

2022-09-30 19:19:19



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