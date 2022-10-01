Refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü öldü

DHA

Refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü öldü


Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) ADANA'da virajı alamayarak refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Kutsal Burak Avcıoğlu (21), öldü.Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Balcalı Mahallesi Can Özşahinoğlu Bulvarı'nda meydana geldi.  Kutsal Burak Avcıoğlu, yönetimindeki 33 AFY 042 plakalı motosiklet, henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak refüje çarpıp, devrildi. Sürücü yol kenarına savrulurken, motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, yol kenarında hareketsiz şekilde yatan Avcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde inceleme yapan polis, motosiklet kaskını cesedin yaklaşık 30 metre uzağında kırık halde buldu.  Avcıoğlu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Sarıçam Gökhan KESKİNCİ
2022-10-01 04:01:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adana'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Galatasaray kafilesi, Adana´da coşkuyla karşılandı
YEREL HABERLER Galatasaray kafilesi, Adana´da coşkuyla karşılandı
AK Parti Adana Milletvekili Doğru, Kozan ilçesinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER AK Parti Adana Milletvekili Doğru, Kozan ilçesinde ...
Yüreğir Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere eğitim desteği
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesinden üniversiteyi kazanan ...
Adana Valisi Elban, Pozantı ilçesinde temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Adana Valisi Elban, Pozantı ilçesinde temaslarda ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Organize suç örgütlerine 'Müsilaj-2 Operasyonu' (2)
YEREL HABERLER Organize suç örgütlerine 'Müsilaj-2 Operasyonu' (2)
"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Adana'da 12 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Adana'da 12 zanlı ...
Adanalı iş kadınından öğrenicilere eğitim ve kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER Adanalı iş kadınından öğrenicilere eğitim ve ...
Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı
YEREL HABERLER Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak ...
Balkon demirlerine çıkan annelerinin atlamaması için bacağına sarıldılar
YEREL HABERLER Balkon demirlerine çıkan annelerinin atlamaması için ...
Kötü koku ihbarıyla gidildi, 'çöp ev' çıktı
YEREL HABERLER Kötü koku ihbarıyla gidildi, 'çöp ev' çıktı
Adana'da çöp evde bulunan 5 kedi korumaya alındı
YEREL HABERLER Adana'da çöp evde bulunan 5 kedi korumaya alındı
Adanalı kebapçılar lezzet festivali için gün sayıyor
YEREL HABERLER Adanalı kebapçılar lezzet festivali için gün sayıyor
Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da aracında uyuşturucu satarken yakalanan ...
Adana'da trafikteki sopalı ve silahlı kavganın "yola çöp atma" tartışmasından çıktığı öğrenildi
YEREL HABERLER Adana'da trafikteki sopalı ve silahlı kavganın "yola ...
Trafikte pompalı dehşet, yola çöp atma meselesi yüzünden yaşanmış
YEREL HABERLER Trafikte pompalı dehşet, yola çöp atma meselesi ...
Renkli pamuklar bu yıl 3 bin dönüme ekildi; hedef, Avrupa ve ABD markaları
YEREL HABERLER Renkli pamuklar bu yıl 3 bin dönüme ekildi; hedef, ...
Pozantı Belediyesi, Adana Lezzet Festivali için hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Pozantı Belediyesi, Adana Lezzet Festivali için ...
Üniversite hastanesini zarara uğratan ihale yolsuzluğuna 8 tutuklama
YEREL HABERLER Üniversite hastanesini zarara uğratan ihale ...
Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş açılmasıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da trafikteki tartışmada av tüfeğiyle ateş ...
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu: Hak ihlallerini gündemimize alıyoruz
YEREL HABERLER İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu: Hak ihlallerini ...
Adana, Mersin ve Hatay'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı
YEREL HABERLER Adana, Mersin ve Hatay'da yaya geçitleri kırmızıya ...
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yaya geçitleri kırmızıya boyandı
YEREL HABERLER Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yaya geçitleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.