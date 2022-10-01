Galatasaraylı oyunculara 'Adana tostu' ikram edildi

ADANA, (DHA)SPOR Toto Süper Lig´de deplasmanda Adana Demirspor´a konuk olan Galatasaraylı futbolculara maç öncesi `Adana tostu´ ikram edildi.Mavi lacivertli ekiple akşam saat 20.00´de oynanacak zorlu karşılaşmaya çıkacak olan Galatasaray, dün hava yoluyla kente geldi. Sarı kırmızılı taraftarların coşku içerisinde karşıladığı yıldız futbolcular, otele yerleşti. Galatasaraylı oyunculara, 'Acı atıyorum ağabey´ sözüyle lezzeti Türkiye´ye yayılan `Adana tostu´ ikram edildi.OBJEKTİFLERE POZ VERDİLER
Geçen sezon kiralık olarak Adana Demirspor´da forma giydikten sonra Galatasaray´a dönen Yunus Akgün ile kaleci Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Secha Boey ve yıldız golcü Gomis, Adana tostuyla objektiflere poz verdi.`MİSAFİRİMİZE İKRAMDA BULUNDUK´Tostçu Mahmut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Karaca, Adana´nın kente gelen her takıma misafirperverliğini gösterdiğini kaydetti. Adanalılar olarak Galatasaray´ı en iyi şekilde misafir edeceklerinin altını çizen Kara, "Tostçu Mahmut olarak Adana´dan doğup büyüyen markamız, Türkiye´nin dört bir yanını sarmıştır. Avrupa´ya açılma hedefimizde ilerliyoruz. Adana Demirspor´umuz Süper Lig´de liderliğini sürdürüyor. Bizler de kentimize misafir olarak gelen Galatasaraylı oyunculara Adana tostumuzu ikram ettik. Centilmenliğin ön planda olduğu güzel bir maç bekliyoruz" dedi.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez DHA
2022-10-01 12:37:59
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