Adana Demirspor - Galatasaray: 0-0

Can ÇELİK Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Rodrigues, Samet, Semih, Svensson, Stambouli, N´Diaye, Onyekuru (Dk. 69 Akintola), Yusuf (Dk. 59 Gökhan), Belhanda (Dk. 82 Guldbransen), Emre (Dk.60 Assombalonga)
GALATASARAY: Muslera Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois (Dk. 89 Rashica), Torreira (Dk. 89 Barış), Midtsjö (Dk. 79 Seferovic), Yunus, Mertens (Dk. 79 Oliveira), Kerem, Gomis (Dk.57 Mata)
KIRMIZI KART: Dk.65 Stambouli (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Boey, Torreira, Mata, Abdülkerim, Barış (Galatasaray)
Spor Toto Süper Lig'in 8´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.
9´uncu dakikada Galatasaray atağında solda topla buluşan Mertens takım arkadaşıyla pas alışverişi yaptıktan sonra rakip ceza sahasına çalımlarla girdi. Bu futbolcunun şutu az farkla dışarı çıktı.
23´üncü dakikada Galatasaray kontra atağında solda topla buluşan Mertens, ceza sahasına çalımlarla girdi. Bu futbolcunun plasesini kaleci Ertaç parmaklarıyla kornere çeldi.
30´uncu dakikada Adana Demirspor atağında soldan ilerleyen Rodrigues, topu ceza sahasına doğru ortaladı. Belhanda gelen topa yükselerek araya kaçan Onyekuru´yu gördü. Bu futbolcunun şutunda Muslera gole izin vermedi.
33´üncü dakikada Adana Demirspor kontra atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Onyekuru, ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Muslera´dan döndü. Dönen topa gelişine vuran N´Diaye savunmayı geçemedi.
45´inci dakikada Galatasaray´ın rakip ceza sahasının 2 metre dışından kazandığı serbest vuruşu kullanan Mertens, doğrudan kaleye sert şut attı. Kaleci Ertaç´dan dönen top ceza sahası içinde karambolde kaldı ve ardından Adana Demirspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.
Mücadelenin ilk devresi 0-0´lık beraberlikle son buldu.
55´inci dakikada Galatasaray rakip üzerinde baskısını artırdı. Sarı kırmızılıların kontra atağında ceza sahası yayında topla buluşan Dubois´in şutunda meşin yuvarlak takım arkadaşı Gomis´e çarparak dışarı çıktı.
59´uncu dakikada Galatasaray atağında sağdan ceza sahasına giren Mertens içeriye orta yaptı. Mata´nın gelişine volesinde top savunmaya çarparak kornere gitti.
65´inci dakikada Stambouli´nin ceza sahasına yaklaşan rakibine yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendiren hakem, oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Adana Demirspor 10 kişi kaldı.
78´inci dakikada Galatasaray´ın kontra atağında rakip ceza sahasının sağından derine inen Boey, topu ceza sahası içine çevirdi. Mertens´in gelişine vuruşunda top üst direkten auta gitti.
Karşılaşma 0-0´lık beraberlikle sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK
2022-10-01 22:47:44
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