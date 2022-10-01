Adana Demirspor - Galatasaray: 0-0



Can ÇELİK Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Rodrigues, Samet, Semih, Svensson, Stambouli, N´Diaye, Onyekuru (Dk. 69 Akintola), Yusuf (Dk. 59 Gökhan), Belhanda (Dk. 82 Guldbransen), Emre (Dk.60 Assombalonga)

GALATASARAY: Muslera Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois (Dk. 89 Rashica), Torreira (Dk. 89 Barış), Midtsjö (Dk. 79 Seferovic), Yunus, Mertens (Dk. 79 Oliveira), Kerem, Gomis (Dk.57 Mata)

KIRMIZI KART: Dk.65 Stambouli (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Boey, Torreira, Mata, Abdülkerim, Barış (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'in 8´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

9´uncu dakikada Galatasaray atağında solda topla buluşan Mertens takım arkadaşıyla pas alışverişi yaptıktan sonra rakip ceza sahasına çalımlarla girdi. Bu futbolcunun şutu az farkla dışarı çıktı.

23´üncü dakikada Galatasaray kontra atağında solda topla buluşan Mertens, ceza sahasına çalımlarla girdi. Bu futbolcunun plasesini kaleci Ertaç parmaklarıyla kornere çeldi.

30´uncu dakikada Adana Demirspor atağında soldan ilerleyen Rodrigues, topu ceza sahasına doğru ortaladı. Belhanda gelen topa yükselerek araya kaçan Onyekuru´yu gördü. Bu futbolcunun şutunda Muslera gole izin vermedi.

33´üncü dakikada Adana Demirspor kontra atağında rakip savunmanın arkasına sarkan Onyekuru, ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Muslera´dan döndü. Dönen topa gelişine vuran N´Diaye savunmayı geçemedi.

45´inci dakikada Galatasaray´ın rakip ceza sahasının 2 metre dışından kazandığı serbest vuruşu kullanan Mertens, doğrudan kaleye sert şut attı. Kaleci Ertaç´dan dönen top ceza sahası içinde karambolde kaldı ve ardından Adana Demirspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

Mücadelenin ilk devresi 0-0´lık beraberlikle son buldu.

55´inci dakikada Galatasaray rakip üzerinde baskısını artırdı. Sarı kırmızılıların kontra atağında ceza sahası yayında topla buluşan Dubois´in şutunda meşin yuvarlak takım arkadaşı Gomis´e çarparak dışarı çıktı.

59´uncu dakikada Galatasaray atağında sağdan ceza sahasına giren Mertens içeriye orta yaptı. Mata´nın gelişine volesinde top savunmaya çarparak kornere gitti.

65´inci dakikada Stambouli´nin ceza sahasına yaklaşan rakibine yaptığı müdahaleyi faul olarak değerlendiren hakem, oyuncuya ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi. Adana Demirspor 10 kişi kaldı.

78´inci dakikada Galatasaray´ın kontra atağında rakip ceza sahasının sağından derine inen Boey, topu ceza sahası içine çevirdi. Mertens´in gelişine vuruşunda top üst direkten auta gitti.

Karşılaşma 0-0´lık beraberlikle sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-10-01 22:47:44



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