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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından

DHA

Adana Demirspor - Galatasaray maçının ardından


Can ÇELİK Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 8´inci haftasında Adana Demirspor, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
İlk olarak Galatasaray´ın 117´nci kuruluş yıldönümünü kutlayarak söze başlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, her iki takımın taraftarlarına da destekleri için teşekkür etti. Takım olarak istedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını belirten Buruk, "Uzun bir süre önde baskı yaparak rakibe şans vermedik. Ceza sahası içinde topla birçok kez buluşmamıza rağmen bitirişlerde etkili değildik. Sahanın zemini inanılmaz kötüydü. İki takım da bu durumdan çok etkilendi. Tam anlamıyla kalitemizi ortaya koyamadık. Hamlelerimizi yaptık. Aslında kötü oynayan oyuncuları değil iyi oynayan oyuncuları da değiştirdik. Denedik ama olmadı. Her iki takımı da tebrik etmek gerekir" dedi.
"ICARDI, İYİ BİR HAFTA GEÇİRMEDİ"
Beraberlik nedeniyle takım olarak üzgün olduklarını dile getiren Buruk, 10 kişi kalan rakibe karşı ofansif olarak üstün oynadıklarını ama kazanamadıklarını söyledi. Rakip ceza sahası içinde 45,46 kez topla buluştuklarını belirten Buruk, pozisyonu sonlandırmada başarısız kaldıklarını kaydetti. Son olarak maç kadrosuna alınmayan Mauro Icardi hakkında konuşan Buruk, "Icardi´nin arka adalesinde ağrı vardı. Son idmanda yine kontrol ettik. Geçen haftası özel hayatı açısından da iyi geçmedi. Önümüzdeki hafta bizimle olacaktır" diye konuştu.
MONTELLA: KIRAN KIRANA BİR MAÇ OLDU
Her iki takımın da kıran kırana bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise futbolcularını tebrik ettiğini söyledi. Taktik anlamında oyunu arkadan kurmayı amaçladıklarını anlatan Montella, "Oyuncularımız bu beceriye sahip olduğu için onu amaçladık. Son 40 dakikada kırmızı kart sonrası biraz etkilendik. Ama ona rağmen iyi mücadele ettik. Özelikle taraftarımıza destekleri için teşekkür ediyorum. Rakibin oyuna sonradan giren Mata, Seferovic, Oliveira gibi futbolcuları Şampiyonlar Ligi tecrübesi olan kaliteli futbolcular. Buna karşın eşit bir mücadele verdik" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Okan Buruk'un açıklaması 
Vincenzo Montella'nın açıklması Haber: Can ÇELİK Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Gökhan KESKİNCİ
2022-10-01 23:23:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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