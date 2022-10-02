Fatih Erbakan: Masanın gizli ortağı HDP'ye diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz



Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)-YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İYİ Parti'nin CHP'ye diyet borcunu 31 Mart seçimlerinde ödediğini belirterek, "Masanın gizli ortağı HDP'ye diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz?" dedi.

Adana'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin 2'nci Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Erbakan, parti liderlerinin 37 defa bir araya geldiğini belirterek, "Altın günlerine devam ediyorlar. Yiyip, içiyorlar. Ortada daha cumhurbaşkanı adayı yok. Kaynak paketi yok. Milletin derdine derman olacak somut bir projeleri yok" dedi.

'FOTOĞRAF ÇEKTİRİP, DAĞILIYORLAR'

Muhalefetin toplandığında 'Cumhurbaşkanı kim olacak?' kavgası yaptığını söyleyen Erbakan, "Parlamenter sistem aşağı, parlamenter sistem yukarı, çay, kahve içip, altın günü yapıyorlar. Sonra da fotoğraf çektirip, dağılıyorlar. En son iki büyük ortak arasında adaylık tartışması, kavgası çıktı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kendi cumhurbaşkanlığı adaylığını masaya adeta dayattı. Buna karşın Akşener, '6'lı masa noter değil; noter değiliz' ifadesini kullandı. CHP'den vakti ile emanet milletvekilli almalarından kaynaklanan diyet borçlarını 31 Mart seçimlerinde, CHP'ye geri ödediklerini ifade etti. Peki, CHP'ye olan diyet borcunuzu ödediniz de masanın gizli ortağı HDP'ye diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz?" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 'tek liste' olarak gidilen seçimde mevcut İl Başkanı Selahattin Baysal, yeniden başkan seçildi. Program, Erbakan'ın partisine katılan yeni üyelere rozet takmasıyla sona erdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-10-02 10:25:39



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