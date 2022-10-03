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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'da cinayet işledi, Adana'da çatışmaya girince yakalandı

DHA

İstanbul'da cinayet işledi, Adana'da çatışmaya girince yakalandı


Anıl ATARYaşar SERİNTÜRK/ ADANA, (DHA)ADANA'da, torununun kınasına gitmek için sokakta beklerken başından vurulan Rahime Eker'in (91) öldüğü silahlı çatışmaya karışan 7 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden Abdullah Karadağoğlu'nun (29), 5 Ağustos'ta da İstanbul Bağcılar'da tabancayla vurulan Rohat Gün'ün (18) cinayet şüphelisi olduğu belirlendi.
Olay, 24 Eylül'de saat 19.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobille kavşakta bekleyen Mehmet Sait Ç. (45) ile yanındaki Ömer Faruk Ulu (21), Muhammet Ali Yıldırım (37) ve M.Ç.'ye (17); Yusuf Demirtaş'ın (28) aracındaki Abdullah Karadağoğlu ve Umut Güneş (32) tabancalarla ateş açtı. Diğer grubun karşılık vermesiyle de caddede silahlı çatışma çıktı. Çatışma, sokak arasında da sürerken, Mehmet Sait Ç. ise otomobiliyle evin bahçe duvarına çarptı. Bu sırada torununun kınasına gitmek için hazırlanan ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker başından, olayla ilgisi bulunmayan 3 kişi de çeşitli yerlerinden vuruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Eker'in hayatını kaybettiği belirlendi.
KURŞUNU ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR
Bölgede araştırma yapan ekipler, Demirtaş, Karadağoğlu ve Güneş'i evde saklanırken yakaladı. Şüphelilerin, koltuk altından yaralanan Demirtaş'ın vücudundaki mermiyi çıkarmaya çalıştıkları, otomobillerini de evdeki Bedirhan T.'ye (20) verip saklamasını istedikleri öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Demirtaş ile yanındaki Karadağoğlu, Güneş ve Bedirhan T. gözaltına alındı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Ömer Faruk Ulu, Muhammet Ali Yıldırım ve M.Ç., tedavilerinin ardından emniyete götürüldü, Mehmet Sait Ç.'nin ise izine rastlanılmadı.
İSTANBUL'DA CİNAYETE KARIŞMIŞ
Yapılan çalışmada şüphelilerden Abdullah Karadağoğlu'nun, 31 Ekim 2014'te çarşaf giyen ve pembe şemsiyeli şüpheli tarafından öldürülen kardeşi Mehmet Mazlum Karadağoğlu cinayetine karıştığını düşündüğü için Mehmet Sait Ç.'ye ateş açtığı ortaya çıktı. Karadağoğlu'nun, 5 Ağustos'ta İstanbul Bağcılar'daki parkta başından tabancayla öldürülen Rohat Gün'ün cinayet şüphelisi olduğu da belirlendi.
4 TUTUKLAMA
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah Karadağoğlu, Muhammet Ali Yıldırım, Yusuf Demirtaş ve Umut Güneş, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı; Ömer Faruk Ulu ise ev hapsine çarptırıldı. Diğer şüpheliler Bedirhan T. adli kontrol şartı, M.Ç. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-10-03 10:29:56

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