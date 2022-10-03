Otobüse tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada

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Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA´da, seyir halindeki belediye otobüsüne tutunarak ilerleyen patenli 2 çocuğun tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı´nda patenli 2 çocuk, seyir halindeki belediye otobüsünün arkasına tutundu. Trafiği ve kendilerini tehlikeye atan çocuklar, bu sırada akrobatik hareketler de yaparak bir süre ilerledi. Çevredekilerin uyarılarına aldırmayan çocuklar, bir süre daha gittikten sonra otobüsten ayrılarak, girdikleri ara sokaklarda gözden kayboldu. Bu anlar ise çevreden birinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-10-03 10:32:23



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