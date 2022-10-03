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Kamyonetle çarptığı yayanın ölümüne neden olmuştu; ehliyetine el koyulmuş

DHA

Kamyonetle çarptığı yayanın ölümüne neden olmuştu; ehliyetine el koyulmuş


ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Hakan Erdoğan'a (49) kamyonetle çarparak ölümüne neden olan sürücü Ali Karan'ın, 30 Mart'ta alkollü olarak araç kullandığı için ehliyetine el koyulduğu ortaya çıktı.
Kaza, 7 Eylül'de Güney Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Sürücü, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 çocuk babası Hakan Erdoğan'a kamyonetle çarptıktan sonra kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Erdoğan, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis, kamyonet sürücüsünün, Ali Karan olduğunu belirleyip, gözaltına aldı. Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Denizcilik Şube Müdürlüğü'nde çalışan Karan'ın kullandığı 06 CES 933 plakalı kamyonetin de kiralanan belediye hizmet aracı olduğu ortaya çıktı. İfadesinde; kaza yerinden kaçmadığını ileri süren Karan, ehliyetine 30 Mart'ta alkollü olarak araç kullandığı gerekçesiyle el koyulduğunu, kaza sırasında sürücü belgesinin olmadığını söyledi.
'KAZADAN SONRA KAÇMADIM'
Seyhan Nehri'ndeki intihar girişimi için acilen iş yerinden çıktığını söyleyen Ali Karan, "Kaza yerine geldiğimde şahıs, birden aracın önüne düştü. Fark edince çarpmamak için direksiyonu kırdım ama kurtaramadım. Hastaneye götürmeyi teklif ettiğimde iyi olduğunu söyledi. Durumunun ağır olduğunu bilseydim götürürdüm. Kazadan sonra kaçmadım. Ehliyetime 6 ay önce Çatalan tarafında alkol denetlemesi sırasında alkollü olduğumdan el koyulmuştu. Ondan dolayı şu an ehliyetim yok. Acil iş çıkışında araca binip, gitmem gerekmişti. Ondan dolayı olay anında araç kullanıyordum" dedi.
Ali Karan, ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 
ZEYDAN KARALAR'IN AĞABEYİNİN DAMADIYMIŞ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ağabeyinin damadı olduğu öğrenilen Ali Karan'ın hak ettiği ceza neyse almasını istediklerini belirten, Hakan Erdoğan´ın ailesi ise alkol nedeniyle ehliyetine el koyulan şüpheliye araç verilmesine tepki gösterdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez
2022-10-03 15:33:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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