Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu: 303 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu: 303 gözaltı

DHA

Adana ve Samsun'da eş zamanlı narkotik operasyonu: 303 gözaltı


Gökhan KESKİNCİ-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)-ADANA ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı narkotik operasyonlarında toplam 303 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. 'Kökünü Kurutma Operasyonu' için Adana'ya gelip, detayları paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İnanıyoruz ki; gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız" dedi.
Adana ve Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisi ve helikopter destekli operasyonda çok sayıda şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. Kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapılan operasyon hakkında bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu. Uyuşturucuyla mücadelenin tüm hızıyla devam ettiğini dile getiren Bakan Soylu, "Sabah 05.00 itibarıyla 'Kökünü Kurutma Operasyonu' gerçekleştirilmiştir. Ekiplerimiz Adana'da 211 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Samsun'da da eş zamanlı operasyonda 92 sokak satıcısını gözaltına aldılar. Bu operasyona 2037 polis memurumuz katıldı. Aynı zamanda 22 narkotik köpeği, bir helikopter, bir İHA da bu operasyonda bulundular. Yine özel harekat polisimiz de bu operasyon içerisinde bulundular. Uyuşturucu denilen belayı tamamen silip atmak, uyuşturucunun kökünü kurutmak için gerek emniyet gerek jandarma teşkilatımız büyük bir çaba sarf etmektedir. İnanıyoruz ki; gerek sınırlarımızda gerek sınırlarımızın içerisinde bu uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız" dedi.
'TERÖRLE NASIL MÜCADELE EDİYORSAK, UYUŞTURUCUYLA DA ÖYLE EDECEĞİZ'
Uyuşturucunun toplumun güvenliği için en büyük tehditlerden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "Hem ailelerimize hem de gençlerimizin geleceğine büyük bir tehdit olan bu uyuşturucu belasıyla, terörle nasıl mücadele ediyorsak, suç ve suçluyla her alanda nasıl mücadele ediyorsak; sonuna kadar mücadele edeceğiz. Aziz milletimiz bize güvensin, bize itibar etsin. Avrupa'da bugün uyuşturucu için neredeyse devlet kendisi şırınga vermektedir. Narko-shoplar, narkokafeler açılmaktadır. Amerika'da daha ileri gidilmektedir. Neredeyse narko-kasabalar oluşmuştur. Buna rağmen etrafındaki coğrafyanın bütün zorluklarını özellikle Orta Doğu ve diğer noktalardan gelen o uyuşturucuların engellenmesi yönünde ortaya konan bütün mücadele ile birlikte hem Türkiye'de uyuşturucu satılmasına hem özellikle Afganistan'dan hemen yanımızdaki komşumuz İran'dan ve birçok yerden doğan uyuşturucunun, sentetik uyuşturucunun da Avrupa'dan Türkiye'ye, Türkiye dışından da başka yerlere, özellikle Orta Doğu'ya, Körfez ülkelerine sentetik uyuşturucu intikal etmesini engellemek için hem ülke çapında hem de uluslararası alanda birçok operasyona imza atılmıştır, atılmaya da devam edecektir" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Gökhan KESKİNCİ-Can ÇELİK
2022-10-04 09:19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu, Adana ve Samsun'da 303 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı:
YEREL HABERLER Bakan Soylu, Adana ve Samsun'da 303 uyuşturucu ...
Adana'da bir haftada 88 ruhsatsız silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da bir haftada 88 ruhsatsız silah ele geçirildi
Kamyonetle çarptığı yayanın ölümüne neden olmuştu; ehliyetine el koyulmuş
YEREL HABERLER Kamyonetle çarptığı yayanın ölümüne neden olmuştu; ...
Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
YEREL HABERLER Adana'da YPG/PKK sanığına 15 yıla kadar hapis istemi
Adana'da köpeğin mesanesinden 55 taş çıkartıldı
YEREL HABERLER Adana'da köpeğin mesanesinden 55 taş çıkartıldı
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
Köpeği 'Biber'in mesanesinden 55 parça taş çıktı
YEREL HABERLER Köpeği 'Biber'in mesanesinden 55 parça taş çıktı
Adana Lezzet Festivali'ne 500 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor
YEREL HABERLER Adana Lezzet Festivali'ne 500 bini aşkın ziyaretçi ...
Adana Lezzet Festivali'ne sayılı günler kala oteller doldu
YEREL HABERLER Adana Lezzet Festivali'ne sayılı günler kala oteller ...
Oğlunun, kocasını öldürmesine "sessiz kalan" kadın için ağırlaştırılmış müebbet istendi
YEREL HABERLER Oğlunun, kocasını öldürmesine "sessiz kalan" kadın ...
Otobüse tutunan patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Otobüse tutunan patenli çocukların tehlikeli ...
İstanbul'da cinayet işledi, Adana'da çatışmaya girince yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'da cinayet işledi, Adana'da çatışmaya ...
Adana'da yaşlı kadının yaşamını yitirdiği silahlı kavgayla ilgili 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da yaşlı kadının yaşamını yitirdiği silahlı ...
Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
ADASO'nun meclisinin ve meslek komitelerinin üyeleri seçildi
YEREL HABERLER ADASO'nun meclisinin ve meslek komitelerinin üyeleri ...
Adana'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Adana'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü
Sirkeli Höyüğü, arkeolog adaylarının bilimsel çalışmalarına da katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Sirkeli Höyüğü, arkeolog adaylarının bilimsel ...
Evin banyosunu silah imalathanesine çeviren 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Evin banyosunu silah imalathanesine çeviren 2 şüpheli ...
Fatih Erbakan: Masanın gizli ortağı HDP'ye diyet borcunuzu nasıl ödeyeceksiniz
YEREL HABERLER Fatih Erbakan: Masanın gizli ortağı HDP'ye diyet ...
Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da kaçak silah imalatı operasyonunda yakalanan ...
Adana'da bir iş yerindeki patlama hasara neden oldu
YEREL HABERLER Adana'da bir iş yerindeki patlama hasara neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.