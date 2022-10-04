Yaşar Kemal´in eserleri mozaiklere yansıdı



Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA´da usta yazar Yaşar Kemal´in anısına, 'Yer Demir, Gök Bakır' temasıyla, 10 ülkeden 13 sanatçının katıldığı 2´nci Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu´nda üretilen eserler, sergilenmeye başlandı.

10 ülkeden 13 sanatçının katıldığı 2´nci Uluslararası Adana Mozaik Sempozyumu, usta yazar Yaşar Kemal´in anısına 'Yer Demir Gök Bakır' temasıyla 75´inci Yıl Sanat Galerisi´nde 19 Eylül'de başladı. İtalya, ABD, İran, Türkiye, İsrail, Arjantin, Kolombiya, Avusturya, Belçika ve Brezilya´dan sanatçıların katılımıyla düzenlenen sempozyum dün sona erdi. Çağdaş mozaiklerin yer aldığı eserler, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Fuaye Salonu´nda sergilenmeye başlandı. Serginin açılışı, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Güneş ve sanatçıların katılımıyla gerçekleştirildi. Sanatçıların birçoğu, ilk kez okudukları Yaşar Kemal´in eserlerindeki etkileri, mozaiklere yansıtmaya çalıştıklarını bildirdi.

YAŞAR KEMAL ESİNTİLERİ MOZAİĞE YANSIDI

Açılışta konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Güneş, çok etkili çalışmaların ortaya çıktığını belirterek, gelecek yıl `Cumhuriyetin 100´üncü Yılı´ temasıyla düzenleyecekleri sempozyum için güç bulduklarını söyledi. Güneş, "Sanatçı arkadaşlarımızın çoğu Yaşar Kemal´in romanlarını buraya gelmeden önce kendi dillerinde okudu ve o romanlardaki hikayelerden, sözcüklerden, paragraflardan esinlendiler. Yer Demir Gök Bakır temasıyla yaptığımız bu çalışma, Yaşar Kemal´de esinlenerek bu coğrafyada yaşanmış öykülerin bir de sanat yoluyla anlatılmasıdır. Yaşar Kemal´i ilk kez duyanlar da var daha önce tanıyanlar da var ama ağırlıklı olarak katılımcılarımız ilk kez okudu ve çok etkileyici buldular. Bu etkileyiciliğin eserlerine de yansıdığını düşünüyorum. Buradaki 11 yabancı sanatçımız bir Yaşar Kemal dostu olarak ülkelerinde büyükelçilik yapacaklar, bundan hiç şüphem yok" dedi.

Sergi, 10 Ekim´e kadar açık olacak. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI

2022-10-04 11:09:10



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