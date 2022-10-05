Yeğeninin husumetlileri ateş açtı, başından vuruldu



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA´da, borç meselesinden yeğeninin husumetli olduğu 2 kişinin tabancayla ateş açması sonucu Şeyhmus D., başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi´nde meydana geldi. Şeyhmus D.'nin yeğeni H.D., iddiaya göre, bir süre önce Esmer T. ile Müslüm T.´den hırdavat malzemesi alıp, parasını sonra ödeyeceğini söyledi. H.D., borcun bir kısmını ödedikten sonra kalanını vermediği gerekçesiyle tehdit edilmeye başlandı. Esmer T. ile Müslüm T., dün H.D.'nin evinin önüne gelip tabancayla ateş açtı. Bu sırada aynı yerde oturduğu amcası Şeyhmus D., başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Şeyhmus D., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler de olay yerinden kaçtı. Bu anlar, sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Şeyhmus D., ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-05 15:44:08



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