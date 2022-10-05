Adana'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede ilk belirmelere göre 6 hektarlık orman zarar gördü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Saimbeyli Ali GÖKDAL

2022-10-05 23:54:35



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