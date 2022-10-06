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Fide'ye şiddetten yargılanan sanık: Kendisi sürekli düşüp bayılıyordu

DHA

Fide'ye şiddetten yargılanan sanık: Kendisi sürekli düşüp bayılıyordu


Nuri PİR/ADANA,(DHA)ADANA'da, apartman bahçesinde tanışıp, bir süre arkadaşlık yaptığı Fide Uyarlar´a (42) cinsel saldırıya kalkıştığı, taciz ve şiddet uyguladığı iddiasıyla 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Gökhan Kızılyer, hakim karşısına çıktı. Olay günü evine gittiği Uyarlar´ın bacağının, daha önce dengesini kaybedip düşmesi sonucu meydana gelen kırık nedeniyle alçıda olduğunu belirten Kızılyer, "Bu durumda olan bir insana ben neden saldırayım? Kendisi sürekli düşüp bayılıyordu" dedi.
İstanbul'da bir şirkette genel koordinatör olan Fide Uyarlar, babası rahatsızlanınca Adana´ya gelip, Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi´ndeki apartman dairesine yerleşti. 1 yıl önce apartman bahçesinde köpeklerini gezdiren Uyarlar, aynı sitede oturan Gökhan Kızılyer ile tanıştı. Uyarlar, iddiaya göre bir süre sonra arkadaşlık yaşadığı Gökhan Kızılyer´in tacizine uğradı. Eve giren Gökhan Kızılyer, Uyarlar'ı günlerce alıkoyup, kolunu ve bacağını kırdı. Uyarlar, korktuğu için Gökhan Kızılyer´den şikayetçi olmadı. Kızılyer bir süre sonra takip ettiği Uyarlar´ı apartmanın asansörüne binerken yakalayıp, cinsel saldırıya kalkıştı. Uyarlar, kurtulmak için tokat attı ancak Gökhan Kızılyer de asansöre bindi. Bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Uyarlar, gece boyunca şiddete uğradığı iddiasıyla polise giderek, Gökhan Kızılyer´den şikayetçi oldu. Kızılyer de kendisine tokat attığı için Fide Uyarlar´dan şikayetçi oldu. Uyarlar, kendisinden uzak durması ve rahatsızlık vermemesi şartıyla Gökhan Kızılyer ile uzlaştı. Son olarak Kızılyer, 22 Mayıs günü yan daireden balkonuna geçip, Fide Uyarlar´ın evine zorla girdi. Kızılyer, Uyarlar´ı dövdü, yine cinsel saldırıya kalkıştı. Bu anlar, Uyarlar´ın evin salonuna yerleştirdiği güvenlik kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde Kızılyer, evden ayrılınca Uyarlar da elindeki görüntülerle polise giderek, bir kez daha şikayetçi oldu.
`EVLENME TEKLİFİ ETTİ´
Gözaltına alınarak emniyete götürülen Kızılyer´in ifadesinde, Fide Uyarlar ile sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini sadece kavga ettiklerini öne sürdüğü ortaya çıktı. Uyarlar´ın ise sevgili olmadıklarını iddia ederek, "Bahçede birkaç kez selamlaştıktan sonra tanışıp, arkadaş olduk. Bana evlenme teklifi etti. Kabul etmeyince çılgına döndü ve bana musallat oldu. 11 ay boyunca hayatımı zindana çevirdi" dediği öğrenildi.
`AMACI BENİ ÖLDÜRMEKTİ´
Gökhan Kızılyer´in `cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma´ suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Adana 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Kızılyer, şikayetçi Fide Uyarlar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada beyanı alınan Uyarlar, zaman zaman silah taşıyan Kızılyer tarafından farklı zaman ve mekanlarda darbedildiğini, gönül ilişkisi bulunmadığını ancak iş ilişkisi bulunduğu için iletişimi tamamen kesmediklerini öne sürdü. Uyarlar, "Sanığın bana ilgisi vardı. Kendisiyle bir iş konusu nedeniyle bağlantım vardı. Olay günü bizzat kapıma geldi. Kesinlikle ben kendisini evime davet etmedim. Hatta evime geldiğinde evde yokmuşum gibi davrandım. Buna rağmen Gökhan, komşumun balkonundan benim evime atladı. Zaten evimin içinde kamera vardı. Eve girdiğinde ağzımı battaniye ile kapattı. Ben o sırada yere yığıldım. Komşum beni kurtarmaya geldi. Sanığın amacı beni öldürmekti. Kendisinden şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum" diye konuştu. 
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Sanık Kızılyer ise Fide Uyarlar ile 1 yıldır ilişkisi olduğunu belirterek, olay günü Uyarlar´ın alkollü olduğunu öne sürdü. Kızılyer, "Evine gittiğimde zaten bir bacağı dengesini kaybedip düşmesi sonucu meydana gelen kırık nedeniyle alçıdaydı. Bu durumda olan bir insana ben neden saldırayım? Kendisi sürekli düşüp bayılıyordu. Ben o gün kesinlikle battaniye ile darp ve boğma eyleminde bulunmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum" dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Şikayetçi avukatları ise davaya kanıt olacak görüntü kayıtlarını mahkemeye sunacaklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, kayıtların CD ortamına aktarılıp dosyaya sunulması için süre verilmesine karar verip, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
`DOSYANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ´
Fide Uyarlar´ın avukatlarından Muhammet Uzman, duruşma sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Duruşmada müvekkilin maddi ve manevi olarak gördüğü tüm zararları açık ve net bir şekilde beyan ettik. Kendisi zaten söz hakkı alarak mahkeme salonunda gerekli açıklamaları yaptı. Duruşma şubat ayına ertelendi. Dosyanın takipçisi olacağız" ifadesini kullandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR
2022-10-06 15:43:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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