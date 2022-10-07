Adana'daki 'Müsilaj-2' operasyonunda 4 tutuklama

Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 'Müsilaj-2' operasyonu kapsamında, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 30 Eylül'de düzenlenen 'Müsilaj-2' operasyonu kapsamında, Adana'da silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı belirlenen 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-10-07 10:00:18
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