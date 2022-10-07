Toroslar EDAŞ elektrik kesintilerini 48 saat önceden duyuruyor



ADANA, (DHA) Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, Osmaniye ve Kilis´te 8 buçuk milyonluk nüfusa hizmet veren Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş (Toroslar EDAŞ) yatırım ve bakım çalışmalarını yapmak için zorunlu planlı kesintileri tüketicileri mağdur etmemek için 48 saat öncesinden duyuruyor. Tüm planlı kesintileri şirketin internet sitesi ve 186 Mobil Uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.Toroslar EDAŞ, Türkiye´de Adana ile toplam 6 ilde 146 bin kilometreye yakın hat uzunluğu ve 47 bini aşkın trafo ile diğer unsurlardan oluşan dağıtım şebekesiyle 8,5 milyon elektrik tüketicisine hizmet sağladığını bildirdi.Şirketten yapılan açıklamanın devamında, "Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye´de de artan nüfus ve kişi başına düşen ortalama tüketimdeki artışla yükselen elektrik talebini, hem bugün hem de geleceğin dünyasında sorunsuz karşılamayı hedefleyen Toroslar EDAŞ, bu amaçla yoğun yatırım ve bakım çalışmaları yürütüyor. Saha çalışanlarının can güvenliği için hayati önem taşıyan planlı kesintilerde, kesinti süresini azami İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hassasiyetiyle belirliyor. Öte yandan güvenlikten sağlığa, iletişimden iklimlendirmeye, önemi her geçen gün artan elektrik arzındaki kesintinin ve tüketici mağduriyetinin asgari düzeyde tutulması için çaba sarf ediyor. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) verilerine göre, Türkiye´de en çok elektrik dağıtım yatırımını yapan şirketler arasında ilk sırada bulunuyor. Elektrik kullanıcıları, tüketim noktalarının ya da kontrol etmek istedikleri konumu harita üzerinde işaretleyerek veya adres girerek kesintileri anlık olarak takip edebiliyor." DHA-Ekonomi Türkiye-Adana / Merkez DHA

2022-10-07 10:16:44



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