Ayakkabı hırsızları, bu kez ev sahibine yakalandı; sevgilisi için kendini siper etti



Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 2 apartmandan ayakkabı çaldıkları kameradan belirlenen Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., başka eve girmek isterken yakalandı. Ev sahibinin yakaladığı ikiliye, mahalleli linç girişiminde bulundu. Derya D.'nin, sevgilisini korumaya çalışması dikkat çekti.

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki 2 apartmanda meydana geldi. Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., apartmanlara girip, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Derya D., çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, Emrah Y. ise poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Görüntülerin haberleştirilmesinin ardından 2 şüpheli, bu kez gece saatlerinde Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki eve girmeye çalıştı. Şüpheliler, ev sahibine yakalandı. Ev sahibinin bağırması ile gelen mahalleli ise 2 şüpheliye linç girişiminde bulundu. Bu sırada Derya D.'nin, sevgilisine kendisini siper ettiği görüldü. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla gelen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına alıp, emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-07 10:24:32



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