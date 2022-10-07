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'Maya'yı bulana 10 bin TL ödül verecek

DHA

'Maya'yı bulana 10 bin TL ödül verecek


Anıl ATARYusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, Lütfiye Bilgiçoğlu'nun (44) 4 yıl önce sahiplendiği, Pug cinsi köpeği 'Maya' kayboldu. 'Maya'yı bulamayan Bilgiçoğlu, afiş bastırıp, kentin birçok noktasına astı. 'Maya'yı bulana 10 bin TL ödül vereceğini söyleyen Bilgiçoğlu, "O benim evladım gibiydi. Kolum, kanadım kırıldı" dedi.
Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi´nde 2 çocuğuyla yaşayan Lütfiye Bilgiçoğlu, 14 Ekim 2018'de Mersin'in Tarsus ilçesinden, Pug cinsi köpek sahiplendi. Bilgiçoğlu, 'Maya' ismini verdiği köpeğiyle uyuyup, gittiği her yere de götürmeye başladı. Ailenin bir ferdi olan 'Maya', 4 Ekim akşamı evden çıktı ve geri dönmedi. Durumu fark edip, sokak sokak 'Maya'yı arayan Bilgiçoğlu, bulamadı. Bilgiçoğlu, 'Maya'nın fotoğraflarını bastırdığı afişler hazırlayıp, kentin birçok noktasına astı.
'EVİMİN KIZI YOK'
'Maya'nın, elinde büyüdüğünü belirten Lütfiye Bilgiçoğlu, "Normalde sokağa çıkıp, geri dönüyordu. Salı akşam çıktı ancak bu kez geri dönmedi. Gece yarısına kadar aradım, bulamadım. Kolum, kanadım kırıldı. O benim evladım gibiydi. Sadece ben dünyaya getirmedim. Gündüzüm onu aramakla geçiyor. Akşam olup da eve döndüğümde çok zorlanıyorum. Hala evin içinde gibi hissediyorum ama evimin kızı yok" diye konuştu.
'BENSİZ UYUYAMAZ'
'Maya'yı bulana 10 bin TL ödül vereceğini belirten Bilgiçoğlu, "Cinsi gereği burnu basık olduğu için nefes alıp vermekte zorlanıyor. Özel bakımı var ve her ay iğne yaptırıyorum. Benden başkasının elinden yemek yemez, bensiz uyuyamaz. Gören ya da duyan varsa yalvarıyorum, getirsinler kızımı. Yolda bulan olur, bir başkasında gören olur; bana haber versin" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-10-07 10:26:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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