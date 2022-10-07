'6'ncı Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı



Nuri PİRYusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı. Adana Valisi Süleyman Elban, "Hem göze hem gönle hem mideye hem damaklara hitap edelim, istiyoruz" dedi.

Adana Valiliği´nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali', otelde düzenlenen etkinliklerle başladı. Adana Valisi Süleyman Elban, festivalin tüm dünyada büyük ilgi gördüğünü söyledi. Festival etkinlikleri hakkında bilgi veren Elban, "Konferanslar verilecek, çok farklı etkinliklerimiz var. Bu yıl ilave programlar üzerine kurduk. Alanda ve alan dışında yapılan birçok yeni programlarımız var dolayısıyla hedefimiz şu; bir önceki yıl yaptığımızı muhafaza etmek ya da ona benzer bir program yapmak yerine, onun üzerine her yıl yeni bir tema, yeni bir konu ve yeni şovlar hazırlamak. Tabi ki mevcut Adana lezzetleri ile ilgili sofrayı da olabildiğince geniş tutmaya çalışıyoruz. Hem göze hem gönle hem mideye hem damaklara hitap edelim, istiyoruz" diye konuştu.

'ADANA ÇOK ŞANSLI'

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise kentin son yıllarda hep ileri gittiğini vurgulayarak, "Adana bir lezzet kenti, tarih kenti, sanat kenti. Adana turizm ve tarım kenti, sanat ve ticaret kenti. Gerçekten olağanüstü güzel ve çok sayıdaki güzelliği bir arada barındıran kent. Bu konuda kentimiz açısından biz şanlıyız, Adana da şanslı" dedi.

Ana teması 'Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak' olarak belirlenen festivalin ilk günü düzenlenecek konferanslarda; alanında uzman ünlü konuklar, şehrin gastronomik değerlerini farklı açılardan ele alacak. Geçen yıl Adanalıların yanı sıra Türkiye´nin dört bir yanından gelen 285 bin misafiri ağırlayan festival, bu sene de zengin içeriği ve lezzetleri ile büyük buluşmaya sahne olacak. Gastro Lezzet Sahnesi, Genç Şefler Yarışması, konferanslar, söyleşiler, atölye çalışmaları ve konser gibi etkinliklerin yanı sıra festivalde yer alacak 100´den fazla Adana markası, şehrin ünlü lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sunacak. Adana Merkez Park´taki festival alanına kurulacak yüzlerce stantta 3 gün boyunca yerel lezzetler, ziyaretçilerle buluşurken, tadım etkinlikleri de lezzet tutkunlarına ziyafet ortamı sunacak. Festival, 9 Ekim'de sona erecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-10-07 13:31:53



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