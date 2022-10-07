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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'6'ncı Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı (2)

DHA

'6'ncı Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı (2)


FESTİVAL KORTEJİ VE MANGAL ATEŞİ
Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sivil toplum kuruluşu ve oda temsilcileri katıldı. Kortejin ardından Bakan Kasapoğlu ve beraberindekiler, Festival Mangal Ateşi Töreni'ne geçti.
Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın önemli bir lezzet kenti olduğunu aktardı.
Vali Süleyman Elban ise yemek kültürünün, kültürel çeşitliliğin en önemli unsurlarından biri olduğunu anlattı.
11 BİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE HİZMET
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yaptığı konuşmada Adana´nın çok özel bir kent olduğunu belirterek, "Adana, medeniyetlerin buluşma noktası. Birbirinden samimi insanıyla çok kıymetli, bereketli topraklarıyla, sanayisi ve üretimiyle özel bir şehir. Biz de bu şehrin tıpkı diğer illerimizde olduğu gençleri, insanları için yeni hizmetleri buluşturma adına gayret göstermekten büyük bir heyecan duyuyoruz. Pek çok çalışmayı ortaya koyuyoruz. Adana, hakikaten sembol bir şehir. Ulaşım altyapısına baktığımızda 3 saatte Ankara´dan Adana´ya geliyoruz. Devasa bir otoyol ağıyla Türkiye´nin her yerine olan bağlantısı var. Eğitimden sağlığa, birçok olanağı var. Türkiye´nin en modern hastanesi Adana´mızda. Ayrıca 9 yurt ile 11 bin üniversite öğrencisine hizmet veriyoruz. Tüm başvuran öğrencilerimizi hem de ilk fazda yerleştirdik" dedi.
'REKABETTEN KALİTE DOĞUYOR'
 Türkiye´nin en modern stadyumlarından birini Adana'ya kazandırdıklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Adana Demirspor ve Adanaspor orada çok özel mücadeleler ortaya koyuyorlar. Adana mutfağında birbirinden farklı lezzetler var. Onlarca, yüzlerce lezzet var. Bereket dolu bir ortam, bereket dolu bir mutfağı var. Bu güzel emaneti bugünlere taşıyanlara binlerce kez teşekkür ediyoruz. Bu festival, bu emaneti yarınlara taşıma vesilesi. Aynı zamanda mutfakları da bir araya getirmiş. Tabi ki bu birikim çok güçlü. Elbette diğer illerle rekabet var ama biz rekabetten kalitenin doğduğuna inanıyoruz. Yeter ki dostluk olsun. Bu birikimi bir kültür mirası olarak değerlendirmek ve bunun gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak hepimiz için mesuliyettir" diye konuştu.
GASTRONOMİ ENSTİTÜLERİ PROJESİ
Festival kapsamında düzenlenen Genç Şefler Yarışması'nın çok önemli olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Bu kültürel birikimi, gastronomi turizmi ve gastro diploması gibi alanla daha etkin bir şekilde kullanmanın da mümkün olduğuna inanıyorum. Bu buluşmanın da ülkemizde düzenlenen gastronomi buluşmaları arasında en büyüğü olması kayda değer. Bu festival pek çok açıdan önemli. Önemli bir misyonu yerine getirmesi açısından çok değerli. Burada tarifler, reçeteler konuşulacak. 'Sürdürülebilir mutfak' mottosu bu festivalin önemli mesajlarından bir tanesi. Milli Eğitim Bakanlığımızın gastronomi enstitüleri projesi var. O projelerden birisinin de Adana´ya açılacak olması da bugünün önemli bir mesajı, müjdesidir. Festivalde kullanılan ürünler Adana ürünlerinden seçiliyor. Kadın üretim kooperatiflerinin seçilmesi çok önemlidir. Sıfır atığın bu festivalin gündemlerinden birisi olması ayrıca kayda değer, önemli bir konu. Bu festivaldeki tüm ambalaj ve gıda atıklarının ayrıştırılarak geri dönüşüme tabi tutulması önemlidir. Türkiye´de yapılan festivaller içerisinde buranın en düşük karbon ayak izine sahip olması alkışlanacak bir konudur. Ayrıca tebrik ediyorum." (DHA)Nuri PİREser PAZARBAŞIYusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİREser PAZARBAŞIYusuf KANTARLI
2022-10-07 19:34:43

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