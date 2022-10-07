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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'6'ncı Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı (3)

DHA

'6'ncı Uluslararası Adana Lezzet Festivali' başladı (3)


LEZZET FESTİVALİNİN GALA GECESİ YAPILDI
Adana'da bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gala gecesi düzenlendi. Galaya katılanlar, 36 stanttaki 140 çeşit yemek arasından istediklerini seçerek, ketin ünlü lezzetlerini tattılar. Adana Valiliği'nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odalar ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 'Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak' temasıyla bu yıl 6'ncısı gerçekleştirilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'ta başladı. Festivalin startının verilmesinin ardından Adana Müzesi bahçesinde festivalin gala gecesi yapıldı. Gecedeki konuşmasında Adana'nın sadece yemekleriyle değil, tarihi ve turistik güzellikleriyle de ön plana çıkan bir şehir olduğunu anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Adana, tarihini lezzete evirmiş bir kent. Bu kadar güzelliğin sadece Adanalılar tarafından bilinmesi gerçekten insafsızlık olurdu. Bunu herkesle paylaşmak gerekiyordu, o nedenle lezzet festivali bunu sağlayan festival oldu. Her festival, Adana'nın tanıtımına katkı sağlıyor. Adana'nın son yıllardaki başarısı, kentteki birliktelikten kaynaklanıyor" dedi.
'KARBON AYAK İZİNİ SIFIR OLARAK HEDEFLİYORUZ'
Kentin özel bir coğrafi konuma sahip olduğunu belirten Adana Valisi Süleyman Elban ise "Bir önceki yıl sıfır atığı hedeflemiş tek festivaldi, bu sene karbon ayak izini sıfır olarak hedefleyen bir festival olduk. Birçok alandan misafirlerimizin olduğu çok farklı bir festival yaşayacağımızı ümit ediyorum. Bu festivalin 3'üncü gününden sonra yeni yılın festival hazırlığına başlıyoruz. Her konuda çok titiz bir çalışmayı hemen başlatıyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından davetliler, Adana'ya özgü 140 yemeğin bulunduğu 36 stanttan oluşan açık büfeden damak zevklerine uygun olan lezzetlerin tadına baktı. Davetlilerin en çok kentin en ünlü yemeği şırdan dolmasına ilgi gösterdiği görüldü. (DHA)Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-10-07 23:48:12

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