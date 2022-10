'Adana Lezzet Festivali'ne hafta sonu yoğun ilgi

Can ÇELİKGülşah ÖZGENMalik GÖDELİNER/ ADANA, (DHA)ADANA'da, 6'ncısı düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin 2'nci gününe hafta sonu dolayısıyla ilgi yoğun oldu. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelenler, Adana lezzetlerini tadarken, çeşitli etkinliklerde de eğlenceli vakit geçirdi.

Adana Valiliği´nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali', 2'nci günde de devam etti. Hafta sonu dolayısıyla yüzlerce kişi, günün ilk saatlerinde festival alanına geldi. Güvenlik güçlerinin kontrol noktasından geçenler, kurulan yüzlerce stantta yöresel lezzetleri tattı. Kebap, tatlı ve yöresel tatların hazırlandığı stantlarda uzun kuyruklar oluşurken, katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi. Festivalde konser, söyleşi ve yarışmalar da yapıldı.

Festivalde stant kuran kebapçı esnafından Yaşar Aydın, 'misafirperver kent' dediği Adana'nın yemek kültürünün zenginliğini vurgulayarak, "Adana'yı anlatmaya gerek yok. Misafirliği, sokak lezzetleri, sıcaklığıyla insanların her daim akın ettiği bir şehir. İnsanlar mutlu, esnaf mutlu. Oteller doldu. İlgi çok yoğun. Gerçekten dünyanın her tarafından insanlar buraya akın etti" dedi.

Mehmet Karaca ise tezgahında öğle saatine kadar 5 bin tost sattığını belirterek, "Festival çok yoğun geçiyor. Adana gastronomisiyle ülkenin en önde gelen kentlerden biri olduğunu her seferinde kanıtlıyor" diye konuştu.

'GELMEDEN 3 KİLO VERDİM'

Lezzet festivaline katılmak için İstanbul'dan Adana'ya geldiğini söyleyen Dilan Orhan (25), "Çok keyifli geçiyor. Geldiğime çok mutlu oldum. Gelir gelmez kebap yedim. Buradaki yemekler gerçekten çok güzel. Zaten gelmeden önce 3 kilo vererek hazırlığımı yapmıştım" dedi.

Adanalı olduğunu ve her yıl festivale katıldığını anlatan Nilda Tolun (22) ise kentin lezzetlerine doyamadığını ve herkesi festivale davet ettiklerini dile getirdi.

'LEZZET TRENİ'

Öte yandan festival kapsamında bugün Adana İstasyonu'ndan kalkan 'Lezzet Treni', yolcuları Pozantı ilçesine götürdü. Belemedik Tabiat Parkı'nda yöresel lezzetlerin sunulduğu kahvaltıyla karşılanan misafirler, doğa gezisi de yaptı.

Adana Valisi Süleyman Elban ve Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın da katıldığı etkinlikte yer alanlar, tarihi Varda Köprüsü'nde hatıra fotoğrafları çektirdi.

'6'ncı Adana Lezzet Festivali', yarınki etkinliklerin ardından sona erecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-10-08 16:01:10



