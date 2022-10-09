Adana Lezzet Festivali'de 140 çeşit yemek tanıtıldı (2)



FENOMENLER, TURİMCİLER, GURMELER HASADA KATILDI

6'ncı Uluslararası Adana Lezzet Festivali için kente gelen sosyal medya fenomenleri, turizmciler ve gurmeler, Çukurova Üniversitesi Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi´nde mandalina hasadına katıldı. Merkez yetkilileri, davetlilere çalışmalar hakkında bilgi verdi. Üniversiteye ait mandalina bahçesini gezen katılımcılar, `Okitsi´ cinsi mandalinaları hasat etti. Topladıkları meyvelerin tadına da bakan katılımcılar, bahçede hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çalışmalar ve etkinlik hakkında bilgi veren Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi ve Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Saadettin Baloğlu, fidan üretimi ve çiftçilere danışmanlık hizmeti verdiklerini söyledi. Prof. Dr. Baloğlu, "Burada katılımcılarımıza merkezimi tanıtıyoruz. Ellerine makas verip hasat yaptırıyoruz. Burada misafirlerimiz kendileri hasat edip kendileri yerken, sorularına da da cevaplar vererek bilgi alışverişinde bulunuyoruz" dedi.

`ÇOK KEYİFLİ BİR ETKİNLİK´

Sosyal medya fenomeni Kadir Doğrubakar ise her yıl festivale katıldığını belirterek, "Burada farklı turunçgillerin tadına bakma imkanımız oldu. Çok keyifli bir etkinlik. Mandalinaları dalından kopartıp tadına baktım. Çok doğal bir his. Adana´yı çok seviyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-10-09 13:13:44



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