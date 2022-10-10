Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla öldü 

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Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde, tren yolunun karşısına geçmeye çalışan Ümit Şengül (54), yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren yolunda meydana geldi. Rayın karşısına geçmek için demir yoluna inen Ümit Şengül'e, Mersin-Adana seferini yapan yolcu treni çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şengül'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerin 50 metre ilerisinde, hemzemin geçit olduğu görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-10-10 11:00:28



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