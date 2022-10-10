Demir yolunun karşısına geçmek isterken tren çarpmasıyla öldü 

Yusuf KANTARLIEser PAZARBAŞI/ ADANA, (DHA)ADANA'nın Seyhan ilçesinde, tren yolunun karşısına geçmeye çalışan Ümit Şengül (54), yolcu treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren yolunda meydana geldi. Rayın karşısına geçmek için demir yoluna inen Ümit Şengül'e, Mersin-Adana seferini yapan yolcu treni çarptı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Şengül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şengül'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerin 50 metre ilerisinde, hemzemin geçit olduğu görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI
2022-10-10 11:00:28
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
-
Keşfet
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.