Gölde duba üstü kaçak yapıların kaldırılması için 25 Ekim'e kadar süre

Nuri PİR-Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA Valiliği, Seyhan Baraj Gölü´nde dubalar üzerine inşa edilen ve günlüğü 700 liradan kiralanan yüzen barakaların kaldırılması için sahiplerine 25 Ekim'e kadar süre tanıdı.

Kentin tam ortasında kalan ve çevresindeki yeşil alanlarla yaz aylarında cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü´ne resmi izin alınmadan yapılan baraka evlerin oluşturduğu kirlilik DHA tarafından gündeme getirildi. Göl üzerinde çeşitli etkinlikler yapmak isteyen küçük gruplar için internet üzerinden günlük 700 TL'ye kiraya verilen barakaların sayısının her geçen gün artması üzerine Adana Valiliği devreye girdi. Valilik, 25 Ekim'e kadar barakaların kaldırılması için sahiplerine süre verdi.

VALİLİK: YASAL DAYANAĞI YOK

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, barakaların verilen süreye rağmen kaldırılmaması halinde ekipler tarafından kaldırılacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve yüzen evler olarak adlandırılan yapıların sayısının her geçen gün arttığı görülmektedir. Kentimizin tam ortasında çevresindeki yeşil alanlarla ilimizin cazibe merkezi olan Seyhan Baraj Gölü´nde, çevre ve görüntü kirliliğine yol açan bu baraka tarzı evlerin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Ayrıca bu evler, vatandaşlarımızın can güvenliğini de tehlikeye düşürmektedir. Bu gerekçeler doğrultusunda bu barakaların kaldırılması için valiliğimizce sahiplerine 25 Ekim´e kadar süre verilmiştir. Bu süre zarfında yüzen evler, Seyhan Baraj Gölü´nden sahipleri tarafından kaldırılmadığı takdirde kamu gücü kullanılarak kaldırılacaktır." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI

2022-10-10 15:15:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.