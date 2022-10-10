Otomobilin çarptığı skuter sürücüsü hayatını kaybetti

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA) ADANA'da otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü Ersin Lastikçi (38), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 YK 823 plakalı otomobil, iddiaya göre Ersin Lastikçi'nin kullandığı elektrikli skutere arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, kaza sırasında yola savrulan Lastikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Lastikçi'nin cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Seyhan Can ÇELİK

2022-10-10 21:12:39



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