Adana'da DEAŞ operasyonu(1)

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Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon düzenlendi.

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen yabancı uyruklu 7 kişinin yakalanması için şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.(DHA)(FOTOĞRAF)

DHA-Genel Türkiye-Adana

2022-10-11 06:08:02



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