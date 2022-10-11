Adana'da yaşayan Ukraynalılardan Rusya'nın füzeli saldırılarına tepki



Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Rusya'nın füzeli saldırılarına tepki gösterip, basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı İrem Tarı, Rusya'nın ülkelerine yönelik devam eden saldırılarının kabul edilemez olduğunu belirterek, "Lütfen bize destek çıkın. Bugün bizim evimize geldi, yarın sizin evinize gelecek" dedi.

Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere 13 şehrine yönelik füzeli saldırılarına tepki göstermek amacıyla Atatürk Parkı'nda bir araya geldi. Ülkelerine destek vermek için toplanan ve aralarında çocukların da olduğu grup, 'Putin'e kim dur diyecek', 'Putin'i durdur savaşı durdur', 'Ukrayna'dan elini çek' pankartları taşıdı. Türkiye ve Ukrayna bayrakları açan grup adına açıklama yapan Dernek Başkanı İrem Tarı, bu saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Tarı, "Tüm ülkelerin anlamasını ve kabul etmesini istiyoruz; Putin terörist, Putin'in ülkesi terörist devletidir. Lütfen bize destek çıkın. Bugün bizim evimize geliyor, çocuklarımızı öldürüyor, bombalıyor. Dün yüzden fazla roket atıldı Ukrayna vatandaşlarına, çok kaybımız var. Bu teröristlik değil mi? Lütfen herkes ayağa kalksın, Putin'e müdahale etmelerini rica ediyoruz. Bugün bizim evimize geldi, yarın sizin evinize gelecek. Kimse bunu düşünemiyor mu?" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Gülşah ÖZGEN

2022-10-11 17:39:37



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