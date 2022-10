Montella: Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak

Nuri PİR-Anıl ATAR/ADANA,(DHA)Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gaziantep FK karşılaşmasında galibiyet alamadıkları için üzgün olduğunu belirterek, "Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor, 15 Ekim'de deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki idman, ısınmayla hareketleri ile başladı ve koşuyla devam etti. Antrenman, dar alan oyunları ve pas organizasyonlarıyla tamamlandı.

MONTELLA: HEDEFLERİMİZ HER ZAMAN MAÇLARI KAZANMAK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Gaziantep karşılaşmasındaki performanstan memnun olduklarını söyledi. Montella, "Geçen hafta kazanamadığımız için üzgünüz. Son 10 dakikayı daha iyi değerlendirebilirdik. Ona rağmen çok net 2 pozisyonumuz var kalenin önünde. Genel olarak takımın isteği, arzusu ve oynama tarzından memnunum. Sadece galibiyet alamadığımız için üzgünüm. Kasımpaşa maçına odaklandık. Ziraat Türkiye Kupası maçına da hazırlanıyoruz. Hedeflerimiz her zaman maçları kazanmak. Kupada da formayı hak eden ancak oynatamadığımız futbolcularımızı oynatacağız. Hedefimiz bu" dedi.

"BAZEN SİZİN VEYA RAKİBİN ALEYHİNE KARARLAR ÇIKABİLİYOR"

VAR sistemini değerlendiren Vincenzo Montella, bazen hataların olduğunu vurgulayarak, "Bu hafta Gökhan İnler´in dönmesi için çalışmalar sürüyor. Bugünlerde karar vereceğiz. VAR değerlendirmelerinde yoran bir sistem gibi duruyor olabilir ama sadece bu lig için değil bütün liglerde böyle sorunlar yaşanıyor. Çünkü bazen pozisyonlar çok net olmasına rağmen farklı değerlendirilebiliyor. O yüzden bazen sizin veya rakibin aleyhine kararlar çıkabiliyor" diye konuştu.

EMRE AKBABA: ÜST SIRALARDA KALMAK İSTİYORUZ

Takımın orta saha oyuncularından Emre Akbaba ise "Geçen Gaziantep deplasmanında kazanmak isterdik ama berabere kaldık. Önümüzdeki Kasımpaşa maçına da hazırlanıyoruz. Formda bir takımlar. Fakat onları da yenerek üst sıralarda kalmak istiyoruz" dedi.

SAMET AKAYDIN: İYİ BİR PERFORMANS YAKALADIK

Savunma oyuncusu Samet Akaydın da iyi bir performans yakaladıklarını ve bütün maçlara kazanmak için çıktıklarını aktardı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Vincenzo Montella'nın açıklamaları

-Emre Akbaba'nın açıklamaları

-Samet Akaydın'ın açıklamaları

-İdmandan görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Anıl ATAR

2022-10-11 18:08:30



