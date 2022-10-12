Adana'da işçi servisi devrildi: 2'si ağır 16 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)ADANA'da tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsünün devrilmesiyle 2'si ağır, 16 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda meydana geldi. Tekstil işçilerini taşıyan Ercan A. yönetimindeki 01 S 2536 plakalı midibüs, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, refüje devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ve 2 işçi, itfaiye ekibi tarafından çıkarılırken, toplam 16 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Ercan A. ve İsa K. adlı işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gökhan KESKİNCİ
2022-10-12 09:15:23
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