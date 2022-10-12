Adana'da `skuter´ denetimi; 16 kişiye 6 bin 832 lira ceza

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Can ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA´da polis, son zamanlarda kazalarının artması nedeniyle 'skuter' denetimi yaptı. Uygulamada, yasak yollarda skuter kullanan 16 kişiye 6 bin 832 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son günlerde artan skuter kazalarını önlemek amaçlı kentte denetim yaptı. Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde uygulama noktası kuran ekipler, yasak olmasına rağmen yol üzerinde skuter sürenleri durdurdu. Gerekli uyarılarda bulunan ekipler, kullanımı yasak olan yolda skuter süren 16 kişiye toplam 6 bin 832 lira ceza kesti.

Kentte 10 Ekim´de akşam saatlerinde müzisyen Ersin Lastikçi (38), elektrikli skuter kullandığı sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2022-10-12 10:48:21



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