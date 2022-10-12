Cadde ortasında tekme tokat kavga kamerada

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Yusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, gençlerin cadde ortasında birbirlerini yumruklayıp, tekme tokat kavga ettikleri anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 11 Ekim günü akşam saatlerinde Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, taksiden inen kimliği belirsiz genç, 4 kişinin saldırısına uğradı. Olayı gören biri, tarafları ayırmaya çalıştı ancak kendisi de darbedilince kavgaya dönüştü. Caddede tekme, tokat ve yumruklarla birbirlerini darbedenler, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre daha kavga edenler, araya girenlerin ayırmasıyla dağıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-10-12 17:04:37



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