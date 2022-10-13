İnşaatta asansör boşluğuna düşen tesisatçı öldü

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Anıl ATARCan ÇELİK/ ADANA, (DHA)ADANA'da su tesisatçısı Fuat Güngörecek (36), inşaatında çalıştığı apartmanda dengesini kaybedip, asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki apartman inşaatında meydana geldi. Su tesisatçısı Fuat Güngörecek, apartmanda çalışırken dengesini kaybedip, asansör boşluğuna düştü. İşçilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Güngörecek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Güngörecek'in yakınları ise inşaat alanına gelip gözyaşı döktü. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Güngörecek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-13 13:36:53



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