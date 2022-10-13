Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla öldürdü (2)

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HAYATINI KAYBETTİ

Adana'da barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Burak A. tarafından sokak ortasında tabancayla omzundan ve sırtından vurulan Bahar Torun (39), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Eski sevgilisi tarafından katledilen kadının cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelisi eski sevgili Burak A.yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR

2022-10-13 21:36:28



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