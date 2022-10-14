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İntihar girişiminde bulunan Zeynep'i deniz bisikletçisi kurtardı

DHA

İntihar girişiminde bulunan Zeynep'i deniz bisikletçisi kurtardı


Nuri PİRYusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA´da, ailevi sorunlar yaşadığı iddiasıyla tarihi Taşköprü´den Seyhan Nehri´ne atlayarak intihar girişiminde bulunan Zeynep K. (20), deniz bisikleti kiralayan İsmail Ağdemir tarafından kurtarıldı.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ile Yüreğir ilçelerini bağlayan tarihi Taşköprü´de meydana geldi. Ailevi sorunlar yaşadığı için bunalıma girdiği iddia edilen Zeynep K., Seyhan Nehri´ne atladı. Bu sırada Zeynep'i gören seyyar fotoğrafçı, nehirde deniz bisikleti kiralayan İsmail Ağdemir´e seslendi. Ağdemir, tekneyle giderek suya atlayıp, genç kızı boğulmaktan kurtardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Karaya çıkarılan Zeynep, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
`40´A YAKIN KİŞİYİ KURTARDIM´
Yaşananları anlatan deniz bisikletçisi İsmail Ağdemir, "Köprüdeki fotoğrafçı arkadaşım ıslık çalıp bana seslendi. O an birinin atladığını anladım çünkü böyle çok vaka oluyor ve bana ne zaman köprüden seslenseler birinin atladığını düşünüyorum. Bugüne kadar 40´a yakın kişiyi kurtardım. Zeynep kardeşimizi sudan çıkardığımda bilinci yerindeydi. Durumu çok şükür iyi. Ailevi sorunları varmış, Allah yardımcısı olsun. Burada olduğum sürece kimse Allah´ın izniyle boğulmaz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Nuri PİR-Yusuf KANTARLI
2022-10-14 10:49:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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