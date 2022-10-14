Barışma teklifini reddeden eski sevgilisini tabancayla öldüren şüpheli yakalandı

Anıl ATAR-Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA´da barışma teklifini reddeden eski sevgilisi Bahar Torun´u (39), 11 yaşındaki oğlunun gözleri önünde tabancayla öldüren Burak A., yakalandı. Gözaltına alınan Burak A.´nın, emniyetteki sorgusu sürüyor.
Olay, dün saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4137'nci Sokak´ta meydana geldi. Burak A., bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Bahar Torun ile barışmak için evine gitti. Torun´un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Burak A., belinden çıkardığı tabancayla, oğlunun gözü önünde Torun´a ateş açtı. Omzuna ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Torun kanlar içinde yere yığılırken, Burak A. ise olay yerinden kaçtı. Olayı gören komşuları Torun´un yarasına tampon yapıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yakındaki özel bir hastaneye kaldırılan Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli Burak A.´nın yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Burak A.´yı saklandığı adreste yakaladı. Gözaltına alınan Burak A., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bahar Torun´un cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-10-14 11:23:41
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