2 katlı eve balkondan giren hırsızlık şüphelileri kamerada 

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Anıl ATAR/ ADANA, (DHA)ADANA'da 2 hırsızlık şüphelisi, 2 katlı eve balkonundan girerek 2 cep telefonu ve 1 altın yüzük çaldı. Daireye balkondan giriş anları ise kameraya yansıdı.

Olay, 12 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı evin önüne gelen kimliği belirsiz 2 kişi, önce sokakta bekleyip, gözcülük yaptı. Daha sonra balkona tırmanan şüphelilerden 1'i, daireye girdi. Şüpheli, 2 cep telefonu ile 1 altın yüzüğü çalarak evden çıktı. Balkondan eve giriş ve çıkış anları ise sokaktaki güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Şüpheliler, hırsızlığın ardından olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-14 11:38:39



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