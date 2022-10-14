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Eşinin 7 kez bıçakladığı Dilek hemşire, hayata tutundu ancak boşanamadı 

DHA

Eşinin 7 kez bıçakladığı Dilek hemşire, hayata tutundu ancak boşanamadı 


Gülşah ÖZGEN-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)ADANA'da hemşire Dilek Güven (41), 2,5 yıl önce kendisini 7 kez bıçaklayan ve geçen ay serbest kalan eşi Hüseyin Güven'den boşanamadı. Davanın 13 Aralık'a ertelendiğini belirten Dilek hemşire, biber gazıyla gezdiğini ve çocuklarının hala travma tedavisi gördüğünü belirterek, "Ben böyle bir adamın soyadını taşımak, korku ile yaşamak istemiyorum. Boşanmak istiyorum" dedi. 
Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan 1 çocuk annesi hemşire Dilek Güven, 9 sene önce halı sahada çalışan Hüseyin Güven ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuğu olan çift, bir süre sonra Dilek Güven'in önceki evliliğinden olan çocuğuyla ilgili tartışmaya başladı. Şiddetli geçimsizlik devam edince Dilek Güven, boşanmaya karar verdi. 16 Mayıs 2020'de ise iddiaya göre, Dilek Güven boşanmak istediğini söyleyince Hüseyin Güven mutfaktan aldığı bıçakla eşini çocuklarının gözü önünde sırtından ve çeşitli yerlerinden 7 kez bıçakladı. Hüseyin Güven ardından, eşini apartmanın önüne indirerek, "Allah rızası için yardım edin" diye bağırarak, komşularından yardım istedi. Bu sırada sokaktan geçen bir kişi, Hüseyin Güven ve yaralı eşini otomobiliyle özel bir hastaneye götürdü. Kadının burada tedavisi sürerken gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen koca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
ÇOCUKLAR TEDAVİ GÖRÜYOR
Dilek hemşire ise 1 ay süren tedavisinin ardından hayata tutundu ve eşinden boşanmak için 7. Aile Mahkemesi'ne dava açtı. Hüseyin Güven'in geçen ay serbest kaldığını belirten Dilek hemşire, biber gazı taşıyarak gezdiğini, büyük bir korku ile yaşadığını söyledi. Çocuklarının ise olay gününden itibaren hala travma merkezinde tedavi gördüğünü anlatan Dilek Güven, aradan geçen 2,5 yılda hala boşanamadıklarını dile getirdi. Güven, geçen ay görülen davanın 2'nci duruşmasında ise mahkemenin davayı, dosya eksikliklerinin giderilmesi için 13 Aralık'a ertelediğini ifade etti. 
'KORKU İLE YAŞAMAK İSTEMİYORUM' 
Hüseyin Güven hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı da aldırdığını dile getiren Dilek hemşire, bir an önce kendisine ve çocuklarına bu travmayı yaşatan kişiden boşanmak istediğini belirterek, şöyle konuştu: 
"Bu normal bir boşanma davası değil. Öldürmeye teşebbüs olayı var. Direkt boşanmanın olması gerekiyor. Bu yaşadığım acı olay öldürmeye teşebbüs bile sayılmadı. Yaralama, dendi, bir süre cezaevinde yattı ve geçen ay çıktı. Bana kanlı kıyafetlerim de teslim edildi. Yaşadığım olayları tekrar hatırladım. Olayın üzerinden 2,5 yıl geçti ancak ben halen bu adamdan boşanamadım. Eksik evrak olması nedeniyle mahkeme yeniden ertelendi. Bu adam hala bana ulaşmaya çalışıyor. Ben de uzaklaştırma kararı aldırdım. Ancak 2 hafta sonra oğlumla birlikte okulun önündeyken karşımıza çıktı. Ben böyle bir adamın soyadını taşımak, korku ile yaşamak istemiyorum. Boşanmak istiyorum" (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana Gülşah ÖZGEN
2022-10-14 16:57:32

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