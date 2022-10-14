Sulama kanalına düşen kadının kurtarılma anı kamerada  



Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA)ADANA´da Devlet Su İşleri´ne (DSİ) ait sulama kanalına düşen bir kadın, çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kurtarma anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi´nde meydana geldi. Sulama kanalı üzerindeki köprüden karşıya geçmeye çalışan kimliği öğrenilemeyen bir kadın, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Kadını gören çevredeki vatandaşlardan biri suya atladı. Bu sırada kanal kenarındaki vatandaşlar da çevre esnaftan temin ettikleri ipi kadına attı. İpe tutunan kadın sudan çıkartıldı. Bu anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-10-14 17:59:12



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