Barışmayı kabul etmeyince eski sevgilisini öldüren şüpheli tutuklandı

Anıl ATARYusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA'da, barışmak istediği eski sevgilisi, 2 çocuk annesi Bahar Torun´u (39) reddedilince sokak ortasında tabancayla öldüren ve metruk binada saklanırken yakalanan Burak Acar (40) tutuklandı.
Olay, 13 Ekim günü saat 19.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi´nde meydana geldi. Burak Acar, bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Bahar Torun ile barışmak için evine gitti. Torun´un olumsuz cevap vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Acar, belinden çıkardığı tabancayla 11 yaşındaki oğlunun gözü önünde Torun´a ateş açtı. Başına ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Torun, kanlar içinde yere yığılırken, Acar ise olay yerinden kaçtı. Komşuları, Torun´un yarasına tampon yapıp, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırılan Torun, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DAHA ÖNCE DE BACAĞINDAN VURMUŞ
Burak Acar´ın, 2021 yılında özel güvenlik görevlisi olarak çalışan eşinden uzun yıllar önce boşanan Bahar Torun ile tanışıp, sevgili oldukları öğrenildi. Torun´un, bir süre sonra ayrılmak isteyince Acar tarafından tabancayla bacağından yaralandığı, bu nedenle de işini bırakmak zorunda kaldığı belirtildi. Torun´un, daha sonra temizlik firmasında işe girdiği, Acar´ın tacizlerini sürdürmesi nedeniyle buradan da 3 ay önce ayrıldığı kaydedildi. Bahar Torun´un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından yakınları ve oğlu Enes Kaplan (19) tarafından teslim alınıp, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise saldırının ardından kaçan Burak Acar´ın yakalanması için çalışma başlattı. Kaçış güzergahındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Acar´ın, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi´ne gittiğini tespit etti. Mahalleyi ablukaya alan ekipler, sokak sokak Acar´ı aradı. Burak Acar, sokak arasındaki metruk binada, cinayette kullandığı tabancayla yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Burak Acar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-10-15 10:50:48
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