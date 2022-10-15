Tarsus İdman Yurdu- Afyonspor: 2-1

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)-
STAT: TARSUS
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Mert Baykal, Sabri Öğe
TARSUS İDMAN YURDU: AbdulazizEyüpcan (Dk.3 Ahmet) , Abdussamed , Cengiz, Fatih, Oğuzhan (Dk.80 Yusuf), Alperen , Gökhan ,Taha (Dk.80 Yılmaz), Volkan (Dk.57 Azad), Sefa
HES İLAÇ AFYONSPOR: AnılAlper, Mete (Dk.71 Eray), Şiyar Eren (Dk.61Muhammet Özbay), Ali(Dk.81 İlke), Olcay Melih Ege (Dk.71 Berat), Muhammet Mahmut, Yavuz (Dk.81 Hüseyin)
GOLLER: Dk.34-38 Fatih (Tarsus İdman Yurdu), Dk.10 Yavuz (HES İlaç Afyonspor)
KIRMIZI KART: Dk.77 Sefa (Tarsus İdman Yurdu)
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında HES İlaç Afyonspor´u 2-1 yendi.
DHA-Spor Türkiye-Adana / Merkez Okan ÇALIŞKAN
2022-10-15 21:50:16
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