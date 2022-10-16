Adana'da fabrika yangını; 4 saatte kontrol altında

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Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)-ADANA'nın Seyhan ilçesinde bir alüminyum fabrikasında çıkan yangın, 4 saat süren müdahale sonrası kontrol altına alındı.

Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir alüminyum fabrikasında plastik atık bulunan depoda, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangına, müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, 4 saatlik süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, soğutma çalışmalarına başladı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2022-10-16 09:51:14



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