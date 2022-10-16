İçki içtiği arkadaşını tabancayla vurdu



Nuri PİR-Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-ADANA'nın Çukurova ilçesinde düğünden çıkan Mustafa İşlek (34), beraber içki içmeye gittiği Emirhan Ciylan'ı (20), tabancayla sırtından vurdu. Gözaltına alınıp, tutuklanan İşlek, ifadesinde Ciylan'ı yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Olay, 12 Ekim'de saat 01.00 sıralarında Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünden çıkan Emirhan Ciylan, arkadaşı Mustafa İşlek ile birlikte içki içmek için ormana gitti. Bir süre sonra İşlek, belinden çıkardığı tabancayı Ciylan'a gösterip, havaya rastgele ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, Ciylan'ın sırtına isabet etti. İşlek'in ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekibi, Ciylan'ı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan Ciylan, ilk ifadesinde, "Göl kenarında oturduğum sırada sırtımda bir yanma hissettim. Yaralandığımı sonradan fark ettim. Kimin ateş ettiğini bilmiyorum" dedi. Polis, şüpheli olarak İşlek'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen İşlek, sorgusunda Ciylan'ı yanlışlıkla vurduğunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa İşlek, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hastanede tedavisi devam eden Ciylan'ın ise hayati tehlikesini sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR-Nuri PİR

2022-10-16 10:40:09



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