Otomobil kanala uçtu; araç üzerine çıkan sürücü halatla kurtarıldı

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Anıl ATAR-Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da Mehmet Ceviz'in (23) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, demir korkulukları kırarak sulama kanalına düştü. Otomobilden çıkan Ceviz, çevredekilerin suya sarkıttığı halata tutunarak, kanaldan çıktı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Mavi Bulvar´da meydana geldi. Sürücü Mehmet Ceviz, 01 SU 036 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, demir korkulukları kırarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Otomobilden çıkan Ceviz, çevredekilerin suya sarkıttığı halata tutunarak, kanaldan çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anlarını anlatan Ceviz, "Şeridimde yaklaşık 60 kilometre hızla ilerlerken, önüme bir araç kırdı. Frene basıp, diresiyonu çevirdim ama kontrolü sağlayamadım ve suya düştüm. Kapıyı açmak için zorladım. Sonrasında pencereden, otomobilin üzerine çıktım" dedi.

Kanaldaki otomobil, vinçle çıkarıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2022-10-16 15:52:15



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