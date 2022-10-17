Polisin `dur´ ihtarına uymayıp kaçtılar, araçla marketin duvarına çarpınca yakalandılar

Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da `dur´ ihtarına uymayıp polisten kaçan sürücünün kullandığı plakasız hafif ticari araç marketin duvarına çarptı. Polis, sürücü F.M. ile yanındakilerden M.T.´yi araçta, H.Ç.´yi ise yaya olarak kaçmaya çalışırken yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 15 Ekim gecesi Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi´nde meydana geldi. Yüreğir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında plakasız bir hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polisin `dur´ ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. Ekiplerin takip ettiği sürücü, aracıyla sokağı dönerken direksiyon kontrolünü kaybedip, bir marketin duvarına çarptı.
Polis, sürücü F.M. ile yanındakilerden M.T.´yi araçta gözaltına aldı. Koşarak kaçmaya çalışan H.Ç. ise havaya ateş açılarak yakalandı. O anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Araçta ve şüphelilerin üst aramasında, ruhsatsız 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis merkezine götürülen şüphelilerden H.Ç.´nin `Mala zarar verme´ suçundan arandığı belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2022-10-17 10:38:04
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